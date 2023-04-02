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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила в больнице депутата Фазиля Мустафу

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила в больнице депутата Фазиля Мустафу Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова побывала в больнице, где проходит лечение подвергшийся 28-го марта террористической атаке депутат Фазиль Мустафа, встретилась с его родными и поинтересовалась его состоянием и ходом лече
Милли Меджлис
2 апреля 2023 г. 15:02
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила в больнице депутата Фазиля Мустафу

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова побывала в больнице, где проходит лечение подвергшийся 28-го марта террористической атаке депутат Фазиль Мустафа, встретилась с его родными и поинтересовалась его состоянием и ходом лечения.

Как передает Report, спикер парламента была проинформирована, что медперсонал делает всё для скорейшей поправки депутата.

Сахиба Гафарова отметила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжения в связи с этим, и процесс находится под наблюдением соответствующих госструктур. Председатель Милли Меджлиса напомнила, что глава государства дал поручение правоохранительным органам провести неотложные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы выявить и привлечь к уголовной ответственности того или тех, кто совершил этот акт террора – совершившие эти деяния никогда не добьются своего, добавила лидер азербайджанского парламента.

Фазиль Мустафа поблагодарил руководство государства за внимание и поддержку, заверив в своей несгибаемой верности позиции государственности и заявив, что совершённое на него нападение не заставит его отступить.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Fazil Mustafanı müalicə olunduğu xəstəxanada ziyarət edib

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