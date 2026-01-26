Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    • 26 января, 2026
    • 10:24
    Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Бахрейн встретилась с королем этой страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в ходе встречи Король Бахрейна высказался о развитии Азербайджана и о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он также подчеркнул положительную роль парламентов в расширении связей между двумя странами.

    Сахиба Гафарова в ходе беседы отметила, что азербайджано-бахрейнские отношения построены на дружбе, взаимном доверии и уважении, заявив, что существующие между нашими странами политические связи создают обширные возможности для сотрудничества в других областях, в том числе, в экономической, инвестиционной и туристической. Она напомнила, что в этом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В беседе также выражалось удовлетворение взаимной поддержкой двух дружественных стран в рамках международных организаций.

    Гафарова также отметила, что это первый официальный визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Бахрейн, подчеркнув, что встречные визиты спикеров парламентов, а также и депутатов, и тесные контакты служат дальнейшему углублению связей между законодательными органами.

    Она рассказала о проведенных в рамках визита встречах и вопросах сотрудничества между парламентами двух стран.

    На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, вызывающих обоюдный интерес.

    Сахиба Гафарова Хамад бин Иса Аль Халифа Бахрейн Милли Меджлис
    Фото
    Sahibə Qafarova Bəhreyn kralı ilə görüşüb
    Фото
    Sahiba Gafarova meets with King of Bahrain

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей