Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Бахрейн встретилась с королем этой страны Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, в ходе встречи Король Бахрейна высказался о развитии Азербайджана и о важности дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он также подчеркнул положительную роль парламентов в расширении связей между двумя странами.

Сахиба Гафарова в ходе беседы отметила, что азербайджано-бахрейнские отношения построены на дружбе, взаимном доверии и уважении, заявив, что существующие между нашими странами политические связи создают обширные возможности для сотрудничества в других областях, в том числе, в экономической, инвестиционной и туристической. Она напомнила, что в этом году исполнилось 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. В беседе также выражалось удовлетворение взаимной поддержкой двух дружественных стран в рамках международных организаций.

Гафарова также отметила, что это первый официальный визит спикера Милли Меджлиса Азербайджана в Бахрейн, подчеркнув, что встречные визиты спикеров парламентов, а также и депутатов, и тесные контакты служат дальнейшему углублению связей между законодательными органами.

Она рассказала о проведенных в рамках визита встречах и вопросах сотрудничества между парламентами двух стран.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, вызывающих обоюдный интерес.