Спикер Милли Меджлиса рассказала о реформах

"Реализуемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева экономические реформы дополняются политическими реформами".

Как передает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, носящие концептуальный и структурный характер реформы служат усовершенствованию систему госуправления, оптимизации, увеличению эффективности, адаптации механизма исполнения решений современным требованиям: "В то же время реализацию на современном этапе в Азербайджане прагматичного, продуманного политического курса подтверждают укрепление демократических институтов, развитие политического плюрализма и многопартийной демократической политической системы, обеспечение прав и свобод человека и др.".

Спикер Милли Меджлиса подтвердила, что в центре внимания президента Ильхама Алиева всегда стоит и усиление социальной защиты людей.

По словам С.Гафаровой, в 2003-2019 годы в стране открыто 2 млн новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 5%, а это является одним из лучших показателей в мире: "Низкий уровень безработицы обусловил снижение бедности в республике с 49 до 5,4%. Все это подтверждает, что в центре проводимой президентом Ильхамом Алиевым политикой стоит благосостояние и интересы гражданин страны".