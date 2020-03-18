​Спикер Милли Меджлиса подписала распоряжение в связи с коронавирусом

Сегодня спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова подписала распоряжение в связи с мероприятиями, которые необходимо провести в ММ для борьбы с инфекцией коронавируса (COVİD-19).

Как передает Report, в распоряжении отражено ниже следующее:

Временно приостановить заседания комитетов и комиссий ММ, собрания Аппарата и управления делами парламента, управление осуществлять только по телефону, мобильной связи и интернету; временно приостановить командировки и зарубежные поездки депутатов и сотрудников ММ; отделу по приему граждан и работе с обращения Аппарата Милли Меджлиса поручается временно приостановить прием граждан в парламенте; помощники депутатов парламента должны принимать обращения избирателей на избирательных участках по интернету и телефону без непосредственного контакта с ними; в случае проявления у сотрудников или членов их семей симптомов респираторного заболевания, упадка сил или иных подобных признаков этим сотрудникам рекомендуется после предупреждения руководства не выходить на работу до полного выздоровления; все транспортные средства на балансе автопарка парламента раз в день в обязательном порядке должны дезинфицироваться; управление делами ММ должно обеспечить установление антисептических средств в коридорах всех административных зданий Милли Меджлиса и ежедневную очистку.

Контроль за исполнением указанных в распоряжении мероприятий поручается руководителю аппарата и заведующему делами ММ.