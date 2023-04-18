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Спикер Милли Меджлиса находится с официальным визитом в Польше

Спикер Милли Меджлиса находится с официальным визитом в Польше 18 апреля парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с официальным визитом в столицу Польши Варшаву.
Милли Меджлис
18 апреля 2023 г. 17:27
Спикер Милли Меджлиса находится с официальным визитом в Польше

18 апреля парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась с официальным визитом в столицу Польши Варшаву.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В состав делегации входят депутаты Саттар Мохбалиев, Вугар Байрамов, Эльман Мамедов, Машхур Мамедов и другие официальные лица.

В аэропорту Варшавы делегацию встретили посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, глава протокольной службы Сейма Польши и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проведет встречи с президентом Польши, председателями Сейма и Сената Польши, а также выступит на открытии выставки "Жемчужины польского наследия в Азербайджане" и в Варшавском университете.

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