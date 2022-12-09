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Специалисты занятые на освобожденных территориях получат единовременное пособие

Специалисты занятые на освобожденных территориях получат единовременное пособие Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:58
Специалисты занятые на освобожденных территориях получат единовременное пособие

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутаты проголосовали за принятие поправок к закону "О социальных пособиях" в третьем чтении.

С учетом изменений, пособие для поддержки материально-бытовых условий специалиста будет определяться в случае трудового договора, заключенного на срок не менее 1 года для работы на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Qarabağda işləyən mütəxəssislərə birdəfəlik müavinətin verilməsini təsdiqləyib

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