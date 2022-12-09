Специалисты занятые на освобожденных территориях получат единовременное пособие

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.

Определены условия назначения единовременного пособия специалисту, занятому на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутаты проголосовали за принятие поправок к закону "О социальных пособиях" в третьем чтении.

С учетом изменений, пособие для поддержки материально-бытовых условий специалиста будет определяться в случае трудового договора, заключенного на срок не менее 1 года для работы на освобожденных территориях Азербайджана.