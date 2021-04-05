СП: Вынужденным переселенцам перечислялись пособия после смерти

Ежемесячные выплаты на банковский счет продолжали поступать даже после их смерти

В Азербайджане на банковские счета 40 вынужденных переселенцев перечислялись единые ежемесячные пособия после их смерти.

Как передает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты АР в 2020-м году".

В документе отмечается, что Счетная палата выявила различия между суммами ежемесячных пособий по именным спискам, представленным ИВ оккупированных районов в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, и ежемесячной суммой, перечисляемой на их пластиковые карты, в целом выявлено, что 40 скончавшимся вынужденным переселенцам единые ежемесячные выплаты на банковский счет продолжали поступать даже после их смерти.

Отчет будет обсужден 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности предпринимательству.