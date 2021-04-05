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СП: Вынужденным переселенцам перечислялись пособия после смерти

СП: Вынужденным переселенцам перечислялись пособия после смерти Ежемесячные выплаты на банковский счет продолжали поступать даже после их смерти
Милли Меджлис
5 апреля 2021 г. 13:56
СП: Вынужденным переселенцам перечислялись пособия после смерти

В Азербайджане на банковские счета 40 вынужденных переселенцев перечислялись единые ежемесячные пособия после их смерти.

Как передает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты АР в 2020-м году".

В документе отмечается, что Счетная палата выявила различия между суммами ежемесячных пособий по именным спискам, представленным ИВ оккупированных районов в Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, и ежемесячной суммой, перечисляемой на их пластиковые карты, в целом выявлено, что 40 скончавшимся вынужденным переселенцам единые ежемесячные выплаты на банковский счет продолжали поступать даже после их смерти.

Отчет будет обсужден 8 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности предпринимательству.

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Версия на азербайджанском языке Ölən 40 nəfər məcburi köçkünə aylıq müavinət ödənişi edildiyi üzə çıxıb

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