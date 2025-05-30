Созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса

Депутаты Милли Меджлиса выступили с предложением о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Депутаты Милли Меджлиса выступили с предложением о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в связи с этим парламентарии обратились к спикеру Сахибе Гафаровой.

Причиной созыва внеочередной сессии является необходимость обсуждения законопроектов, которые были частично рассмотрены в ходе весенней сессии. В частности, это касается документа "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который был рассмотрен на последнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Согласно Внутреннему регламенту Милли Меджлиса, спикер может созвать внеочередную сессию по требованию президента Азербайджана или 42 депутатов.