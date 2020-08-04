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Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса С сегодняшнего дня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана
Милли Меджлис
4 августа 2020 г. 08:49
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса
Report

С сегодняшнего дня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, 59 депутатов потребовали созыва внеочередной сессии в соответствии с частью II статьи 88 Конституции.

С учетом этого требования спикер Милли Меджлиса С. Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 4 августа.

В связи с созывом внеочередной сессии сегодня, 4 августа, состоится заседание парламентских комитетов по вопросам труда и социальной политики, экономической политики, промышленности и предпринимательства. На заседаниях комитета будут обсуждаться вопросы, включенные в пакет государственного бюджета на 2020 год. Пленарные заседания Милли Меджлиса состоятся 5, 6 и 7 августа.

Кроме того, в соответствии с законом депутаты были отозваны из отпуска с 4 августа до конца сессии.

Следует отметить, что в соответствии с внутренним регламентом Милли Меджлиса членам парламента полагалось отдыхать с 15 июля по 30 августа.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başlayır

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