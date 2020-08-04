Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса

С сегодняшнего дня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана

С сегодняшнего дня начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, 59 депутатов потребовали созыва внеочередной сессии в соответствии с частью II статьи 88 Конституции.

С учетом этого требования спикер Милли Меджлиса С. Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 4 августа.

В связи с созывом внеочередной сессии сегодня, 4 августа, состоится заседание парламентских комитетов по вопросам труда и социальной политики, экономической политики, промышленности и предпринимательства. На заседаниях комитета будут обсуждаться вопросы, включенные в пакет государственного бюджета на 2020 год. Пленарные заседания Милли Меджлиса состоятся 5, 6 и 7 августа.

Кроме того, в соответствии с законом депутаты были отозваны из отпуска с 4 августа до конца сессии.

Следует отметить, что в соответствии с внутренним регламентом Милли Меджлиса членам парламента полагалось отдыхать с 15 июля по 30 августа.