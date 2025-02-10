Составлено 103 протокола в отношении муниципалитетов, препятствующих деятельности Министерства юстиции

В течение 2024 года было составлено и направлено в суды 103 протокола об административных правонарушениях, связанных с деятельностью муниципалитетов.

В течение 2024 года было составлено и направлено в суды 103 протокола об административных правонарушениях, связанных с деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, это отражено в "Годовом отчете органа административного надзора за деятельностью муниципалитетов", который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Отметим, что административный надзор за деятельностью муниципалитетов осуществляет Министерство юстиции.

Протоколы были связаны со статьей Кодекса об административных правонарушениях о воспрепятствовании деятельности органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.

Согласно отчету, на основании этих протоколов 77 должностных лиц муниципалитетов были привлечены судами к административной ответственности, 15 административных протоколов были прекращены, а 11 в настоящее время находятся на рассмотрении в судах.