Солтан Мамедов: Мы не увидели адекватной реакции со стороны французского правительства

Азербайджанская сторона не увидела адекватной реакции со стороны французского правительства.

Азербайджанская сторона не увидела адекватной реакции со стороны французского правительства.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, представители политических сил, представленных в парламенте Франции, обратились к президенту Макрону и озвучили необоснованные обвинения в адрес Азербайджана:

"В обращении содержатся суждения, противоречащие фундаментальным принципам международного права и призывающие к агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это подтверждает, что Франция продолжает свои провокации против Азербайджана. В прошлом месяце в обеих палатах французского парламента были приняты предвзятые документы. Пышный прием представителя сепаратистского режима, необъективное заявление Министерства иностранных дел Франции по поводу акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачынской дороге - являются показателями открытой поддержки Францией сепаратизма".