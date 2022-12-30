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Солтан Мамедов: Мы не увидели адекватной реакции со стороны французского правительства

Солтан Мамедов: Мы не увидели адекватной реакции со стороны французского правительства Азербайджанская сторона не увидела адекватной реакции со стороны французского правительства.
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 12:26
Солтан Мамедов: Мы не увидели адекватной реакции со стороны французского правительства

Азербайджанская сторона не увидела адекватной реакции со стороны французского правительства.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, представители политических сил, представленных в парламенте Франции, обратились к президенту Макрону и озвучили необоснованные обвинения в адрес Азербайджана:

"В обращении содержатся суждения, противоречащие фундаментальным принципам международного права и призывающие к агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это подтверждает, что Франция продолжает свои провокации против Азербайджана. В прошлом месяце в обеих палатах французского парламента были приняты предвзятые документы. Пышный прием представителя сепаратистского режима, необъективное заявление Министерства иностранных дел Франции по поводу акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачынской дороге - являются показателями открытой поддержки Францией сепаратизма".

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Версия на азербайджанском языке Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri: "Fransa hökumətinin adekvat reaksiyasını görmədik"

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