Солтан Мамедов: Мы не увидели адекватной реакции со стороны французского правительства

Азербайджанская сторона не увидела адекватной реакции со стороны французского правительства.
Как сообщает Report, об этом сказал руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По его словам, представители политических сил, представленных в парламенте Франции, обратились к президенту Макрону и озвучили необоснованные обвинения в адрес Азербайджана:
"В обращении содержатся суждения, противоречащие фундаментальным принципам международного права и призывающие к агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это подтверждает, что Франция продолжает свои провокации против Азербайджана. В прошлом месяце в обеих палатах французского парламента были приняты предвзятые документы. Пышный прием представителя сепаратистского режима, необъективное заявление Министерства иностранных дел Франции по поводу акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачынской дороге - являются показателями открытой поддержки Францией сепаратизма".