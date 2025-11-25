Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Сокращение срока военной службы офицеров принято в первом чтении

    Милли Меджлис
    • 25 ноября, 2025
    • 12:42
    Сокращение срока военной службы офицеров принято в первом чтении

    Милли Меджлис принял в первом чтении поправку о сокращении срока действительной военной службы офицеров в мирное время на 6 месяцев.

    Как сообщает Report, парламентарии утвердили соответствующие поправки в закон "Об утверждении Положения "О воинской службе" и закон "О воинской обязанности и военной службе".

    Согласно поправкам, срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу на контрактной основе, будет сокращен на 6 месяцев - до одного года (в настоящее время этот срок составляет 1 год и 6 месяцев).

    В законопроекте также указано, что военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров в период срочной военной службы и добровольно поступившим на срочную военную службу офицеров, присваивается звание лейтенанта.

    Милли Меджлис
    Zabitlərin dinc dövrdəki hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması ilk oxunuşda qəbul edilib

