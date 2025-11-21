Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов
Милли Меджлис
- 21 ноября, 2025
- 13:35
Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов, что на 222,8 тыс. маната или на 0,4% больше по сравнению с 2025 годом.
Как сообщает Report, в структуре сметы расходов 39,513 млн манатов предусмотрено на оплату труда, 300 тыс. манатов на социальное обеспечение.
В расходы Милли Меджлиса включены 210 тыс. манатов за использование газа, 35 тыс. манатов -за воду, 465 тыс. манатов - за электроэнергию.
Расходы парламента на интернет предусмотрены в размере 116 тыс. манатов.
На внутренние командировки депутатов и сотрудников аппарата Милли Меджлиса запланировано 110 тыс. манатов, на зарубежные командировки - 2 млн манатов.
