    Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 13:35
    Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов

    Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов, что на 222,8 тыс. маната или на 0,4% больше по сравнению с 2025 годом.

    Как сообщает Report, в структуре сметы расходов 39,513 млн манатов предусмотрено на оплату труда, 300 тыс. манатов на социальное обеспечение.

    В расходы Милли Меджлиса включены 210 тыс. манатов за использование газа, 35 тыс. манатов -за воду, 465 тыс. манатов - за электроэнергию.

    Расходы парламента на интернет предусмотрены в размере 116 тыс. манатов.

    На внутренние командировки депутатов и сотрудников аппарата Милли Меджлиса запланировано 110 тыс. манатов, на зарубежные командировки - 2 млн манатов.

    Milli Məclisin gələn ilki xərclər smetası 52,74 milyon manat təşkil edəcək

    Лента новостей