Смета расходов Милли Меджлиса на 2026 год составит 52,74 млн манатов, что на 222,8 тыс. маната или на 0,4% больше по сравнению с 2025 годом.

Как сообщает Report, в структуре сметы расходов 39,513 млн манатов предусмотрено на оплату труда, 300 тыс. манатов на социальное обеспечение.

В расходы Милли Меджлиса включены 210 тыс. манатов за использование газа, 35 тыс. манатов -за воду, 465 тыс. манатов - за электроэнергию.

Расходы парламента на интернет предусмотрены в размере 116 тыс. манатов.

На внутренние командировки депутатов и сотрудников аппарата Милли Меджлиса запланировано 110 тыс. манатов, на зарубежные командировки - 2 млн манатов.