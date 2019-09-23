Осенняя сессия сессия парламента Азербайджана начнется на следующей неделе

Первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана состоится на следующей неделе - 30 сентября.
Как сообщает Report, в ходе сессии будут рассмотрены законопроекты, представленные президентом Азербайджанской Республики, депутатами парламента, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным собранием Нахчывана, а также бюджетный пакет 2020 года.
Осенняя сессия продлится до 30 декабря.
Напомним, что парламентские комитеты приступили к работе с 11 сентября.
İlkin PirəliАвтор новости