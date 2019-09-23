 Наверх

Осенняя сессия сессия парламента Азербайджана начнется на следующей неделе

Скоро начнется осенняя сессия сессия парламента Азербайджана
© Report

Первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана состоится на следующей неделе - 30 сентября.

Как сообщает Report, в ходе сессии будут рассмотрены законопроекты, представленные президентом Азербайджанской Республики, депутатами парламента, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Верховным собранием Нахчывана, а также бюджетный пакет 2020 года.

Осенняя сессия продлится до 30 декабря.

Напомним, что парламентские комитеты приступили к работе с 11 сентября.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!