В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются

На пленарном заседании Милли Меджлиса 18 декабря будет вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях

На пленарном заседании Милли Меджлиса 18 декабря будет вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

По сообщению Report, законопроектом предусматривается увеличение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Так, согласно поправкам, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 до 10 тысяч манатов, либо может быть наложен административный арест на срок до 1 месяца, юридические лица будут штрафоваться на сумму от 5 до 11 тысяч манатов.