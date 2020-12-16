О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 

В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются  На пленарном заседании Милли Меджлиса 18 декабря будет вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях
Милли Меджлис
16 декабря 2020 г. 13:37
В Азербайджане штрафы за нарушение карантина вновь повышаются 

На пленарном заседании Милли Меджлиса 18 декабря будет вынесен на обсуждение проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

По сообщению Report, законопроектом предусматривается увеличение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Так, согласно поправкам, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 до 10 тысяч манатов, либо может быть наложен административный арест на срок до 1 месяца, юридические лица будут штрафоваться на сумму от 5 до 11 тысяч манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Epidemiya əleyhinə rejimin pozulmasına görə cərimələr yenidən artırılır

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi