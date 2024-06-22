Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе

Шестой созыв Милли Меджлиса Азербайджана завершит свою работу на следующей неделе.

Милли Меджлис Азербайджана шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе.

Как стало известно Report, 28 июня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента.

На этом Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу.

Данную информацию также подтвердили Report депутаты Милли Меджлиса.

Напомним, что на заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), состоявшемся 20 июня, было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

А на пленарном заседании парламента, состоявшемся 21 июня, Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

Отметим, что в настоящее время в Милли Меджлисе 115 депутатов (должно быть 125 - ред.). На заседании Центральной избирательной комиссии, состоявшемся 2 мая этого года, Рамин Мамедов был лишен депутатского мандата в связи с назначением председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Председатель парламентского комитета по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября 2023 года в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

14 июля 2023 года скончался депутат от Бинагадинского третьего избирательного округа №10 Мадер Мусаев.

17 марта 2022 года на заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде в связи с его назначением председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В 2021 году приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям депутат Эльданиз Салимов был лишен свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда. На процессе под председательством судьи Мамедали Рзаева в Сумгайытском апелляционном суде было принято решение, согласно которому приговор суда первой инстанции оставлен в силе без изменения. Таким образом, Салимов был лишен депутатского мандата.

Кроме того, в августе 2020 года скончался Фаттах Гейдаров, депутат Милли Меджлиса от Габалинского избирательного округа №116.

Наряду с этим, за нарушения на досрочных парламентских выборах в феврале 2020 года ЦИК аннулировал результаты по 4 округам. Результаты были признаны недействительными по Хатаинскому первому избирательному округу №33 (лидер – Гусейнбала Мираламов), Хатаинскому третьему избирательному округу №35 (лидер – Рауф Арифоглу), Лянкяранскому сельскому избирательному округу №74 (лидер – Хады Раджабли) и Имишли-Бейлаганскому избирательному округу №80 (лидер – Чингиз Ганизаде).