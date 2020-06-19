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Министр финансов: Резкое удешевление нефти приведет к определенным дефицитам

Шарифов: Резкое удешевление нефти приведет к определенным дефицитам

В апреле-мае цена на нефть была ниже заложенной в госбюджете цены в 55 долларов США за баррель.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании парламента.

"Хотя цена постепенно восстанавливается, временный спад, несомненно, приведет к определенным дефицитам. Пандемия коронавируса привела к спаду экономической активности, в том числе сокращению инвестиций. В результате этого ожидается снижение налоговых поступлений от ненефтяного сектора, по большей части, во второй половине года", - отметил министр.

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