Министр финансов: Резкое удешевление нефти приведет к определенным дефицитам

В апреле-мае цена на нефть была ниже заложенной в госбюджете цены в 55 долларов США за баррель.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании парламента.

"Хотя цена постепенно восстанавливается, временный спад, несомненно, приведет к определенным дефицитам. Пандемия коронавируса привела к спаду экономической активности, в том числе сокращению инвестиций. В результате этого ожидается снижение налоговых поступлений от ненефтяного сектора, по большей части, во второй половине года", - отметил министр.