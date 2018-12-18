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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит 15 вопросов.

Это проекты изменений в законы "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (первое чтение), "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение), "Об автомобильном транспорте" (третье чтение), "О страховой деятельности" (третье чтение), а также в Избирательный, Жилищный кодексы и Кодекс административных проступков.

Кроме того, депутаты обсудят готовящиеся законопроекты "О Государственном гербе Азербайджанской Республики" (первое чтение), "О Государственном гимне Азербайджанской Республики" (первое чтение), "Об общем образовании" (первое чтение).