Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания входит 15 вопросов.
Это проекты изменений в законы "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (первое чтение), "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение), "Об автомобильном транспорте" (третье чтение), "О страховой деятельности" (третье чтение), а также в Избирательный, Жилищный кодексы и Кодекс административных проступков.
Кроме того, депутаты обсудят готовящиеся законопроекты "О Государственном гербе Азербайджанской Республики" (первое чтение), "О Государственном гимне Азербайджанской Республики" (первое чтение), "Об общем образовании" (первое чтение).
İlkin PirəliАвтор новости