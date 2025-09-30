Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 08:01
    Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) 2025 года.

    Как сообщает Report, в повестку первого пленарного заседания сессии включено 12 вопросов.

    Отметим, что согласно внутреннему регламенту парламента, осенняя сессия завершит работу 30 декабря.

    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

