Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2025
- 08:01
Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) 2025 года.
Как сообщает Report, в повестку первого пленарного заседания сессии включено 12 вопросов.
Отметим, что согласно внутреннему регламенту парламента, осенняя сессия завершит работу 30 декабря.
Последние новости
09:02
В Баку 27-летний парень скончался в ДТППроисшествия
08:56
АБР: Экономический рост на Южном Кавказе и в ЦА в 2025 году ускорится до 5,5%Финансы
08:55
Стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесенФутбол
08:40
В Сумской области Украины семья с двумя детьми погибла из-за удара дронаДругие страны
08:29
При столкновении двух автомобилей на трассе Ходжасан-Локбатан погиб человекПроисшествия
08:24
На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
В Китае в результате отравления парами серной кислоты погибли пять человекДругие страны
08:01
Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли МеджлисаМилли Меджлис
08:00