Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2025
- 08:00
Bu gün Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası işinə başlayır.
"Report" xəbər verir ki, sessiyanın ilk plenar iclasının gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib.
Qeyd edək ki, parlamentin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, payız sessiyası sentyabrın 30-da başlanır və dekabrın 30-dək davam edir.
