    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2025
    • 08:00
    Bu gün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır

    Bu gün Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası işinə başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, sessiyanın ilk plenar iclasının gündəliyinə 12 məsələ daxil edilib.

    Qeyd edək ki, parlamentin Daxili Nizamnaməsinə əsasən, payız sessiyası sentyabrın 30-da başlanır və dekabrın 30-dək davam edir.

    Milli Məclis payız sessiyası Parlament
    Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли Меджлиса

