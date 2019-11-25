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Сегодня Милли Меджлис обсудит госбюджет Азербайджана на следующий год

​Сегодня Милли Меджлис обсудит госбюджет Азербайджана на следующий год

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 19 вопросов.

Депутаты обсудят поправки в законы "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год", "О бюджете соответствующего исполнительного органа, осуществляющего социальное обеспечение и защиту на 2020 год", "О бюджете страхового фонда по безработице на 2020 год", "О прожиточном минимуме Азербайджанской Республики" и другие.

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