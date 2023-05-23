Сегодня литовские депутаты посетят Зангилан

Сегодня литовские депутаты посетят Зангиланский район Азербайджана.

Сегодня литовские депутаты посетят Зангиланский район Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

23 мая состоялась встреча членов рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Литвой с делегацией во главе с зампредседателя Сейма Литвы Йонасом Ярутисом.

В ходе встречи руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-литовским межпарламентским связям Насиб Магамалиев, говоря о развитии связей между двумя странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, отметил, что Азербайджан широко сотрудничает с Европой в области энергетики.

Отметив роль парламентов в укреплении двусторонних связей, Н.Магамалиев сказал, что между межпарламентскими группами дружбы существуют тесные связи.

Руководитель группы сказал, что литовские депутаты сегодня посетят Зангиланский район Азербайджана, где станут свидетелями разрушений и вандализма, совершенных Арменией на оккупированных территориях в течение 30 лет.

Зампредседателя Сейма Литвы Йонас Ярутис отметил, что для устойчивого развития государств, процветания народов важное значение имеют мир и стабильность.

Он также поделился мнением об укреплении межпарламентских отношений, развитии связей между группами дружбы.