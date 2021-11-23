Самир Шарифов назвал причину роста цен на газ

15:56

"Многие депутаты в своих выступлениях подняли ряд вопросов с целью защиты интересов избирателей, которые они представляют".

Как передает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании парламента при обсуждении бюджета.

По его словам, затрагиваемые депутатами проблемы фиксируются и анализируются: "Обеспечивается решение приоритетных вопросов. Вопросы в связи с газоснабжением прокомментируют соответствующие госструктуры. На мировых рынках сейчас цена на природный газ очень высока. Эти процессы сказываются и внутри страны".