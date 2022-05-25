Самир Шарифов: Финансовое положение Азербайджана улучшилось

"Благодаря неустанной деятельности президента страны 2021 год был успешным для нашего народа и государства. Вырос международный авторитет Азербайджана, значительно улучшилось финансовое положение".

"Благодаря неустанной деятельности президента страны 2021 год был успешным для нашего народа и государства. Вырос международный авторитет Азербайджана, значительно улучшилось финансовое положение".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

"В прошлом году мы обсуждали исполнение бюджета, надев медицинские маски. Сегодня ситуация совсем иная. Это вытекает из проводимой государством политики", - отметил министр.