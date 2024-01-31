Самед Сеидов: Заявление председателя Комитета Сената США по Азербайджану - необоснованное и предвзятое

Самед Сеидов: Заявление председателя Комитета Сената США по Азербайджану - необоснованное и предвзятое

Чувство глубокого разочарования вызывает необоснованное, предвзятое заявление председателя Комитета Сената США по международным отношениям Бенджамина Кардина о ситуации с правами человека в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении председателя Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самеда Сеидова в ответ на заявления Бенджамина Кардина.

"Доводим до сведения Б.Кардина, что наша страна является надежным и ответственным членом международного сообщества с обретения независимости в 1991 году. Успешная деятельность Азербайджана на большинстве международных платформ опирается именно на твердую и однозначную поддержку международного сообщества. В частности, 120 стран-членов Движения Неприсоединения признали вклад нашей страны в развитие этой, фактически, второй по величине платформы в мире после ООН по числу участников и возможностям влияния, особенно в рамках председательства Азербайджана в данной организации.

Неслучайно за свою роль в дальнейшем расширении международного диалога и сотрудничества, за уважительное отношение к международным правилам и нормам взаимодействия, а также за свою принципиальную позицию наша страна была удостоена чести проведения в 2024 году COP29 – одного из самых престижных мероприятий в мире. Это решение поддержали все члены международного сообщества, в том числе и сами США. Тем не менее, накануне COP29 сенатор Б.Кардин, шантажируя нашу страну, использует ложные, непроверенные данные от предвзятых организаций и кругов, что представляет собой необоснованный и провокационный подход, разработанный упомянутыми кругами – особенно, армянским лобби – против Азербайджана.

Мы бы рекомендовали Б.Кардину, вместо того, чтобы высказывать односторонние и предвзятые взгляды об Азербайджане, обратить внимание на коррупцию, взяточничество и другие подобные незаконные действия, укоренившиеся в Комитете Сената США по международным отношениям.

А учитывая совместную с армянскими покровителями деятельность его предшественника Р. Менендеса в Комитете, основанную на взяточничестве, фактах воровства и преследовании личных интересов, сенатору Кардину было бы полезней расследовать это тяжкое коррупционное наследие", - говорится в тексте заявления.