Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

    Милли Меджлис
    • 11 ноября, 2025
    • 20:11
    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета.

    Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью азербайджанского парламента.

    В письме, адресованном Н.Куртулмушу, С.Гафарова отметила, что с глубоким потрясением восприняла известие о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.

    Председатель Милли Меджлиса от себя лично и от имени депутатов парламента Азербайджана выразила глубокие соболезнования председателю ВНСТ и его депутатам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.

    Отметим, что сегодня военно-транспортный самолет С-130 ВС Турции с 20 военнослужащими на борту потерпел крушение на территории Грузии на обратном пути из Азербайджана.

    Лента новостей