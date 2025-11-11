Сахиба Гафарова выразила соболезнования Нуману Куртулмушу

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью азербайджанского парламента.

В письме, адресованном Н.Куртулмушу, С.Гафарова отметила, что с глубоким потрясением восприняла известие о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.

Председатель Милли Меджлиса от себя лично и от имени депутатов парламента Азербайджана выразила глубокие соболезнования председателю ВНСТ и его депутатам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.

Отметим, что сегодня военно-транспортный самолет С-130 ВС Турции с 20 военнослужащими на борту потерпел крушение на территории Грузии на обратном пути из Азербайджана.