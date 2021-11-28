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Сахиба Гафарова встретилась в Испании с пакистанским коллегой

Сахиба Гафарова встретилась в Испании с пакистанским коллегой Находящаяся в деловой поездке в Испанию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28-го ноября провела встречу с председателем Национальной Ассамблеи Пакистана Асадом Гайсером.
Милли Меджлис
28 ноября 2021 г. 23:19
Сахиба Гафарова встретилась в Испании с пакистанским коллегой

Находящаяся в деловой поездке в Испанию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 28-го ноября провела встречу с председателем Национальной Ассамблеи Пакистана Асадом Гайсером.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Тепло приветствуя руководителя пакистанского парламента, С.Гафарова отметила огромную важность стратегического партнёрства двух стран. Дружественные и братские страны – Азербайджан и Пакистан – всегда поддерживают друг друга, а их высокоуровневые отношения обуславливают и расширение сотрудничества между их законодательными собраниями, отметила лидер Милли Меджлиса. Визит г-на Гайсера в нашу страну летом текущего года сопровождался знаковыми событиями: в его ходе был подписан меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальной Ассамблеей Пакистана. Также, во время этого визита на первой трёхсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана была принята Бакинская декларация. Оба документа обладают историческим значением. Кроме того, большое символическое значение имело совместное посещение председателями трёх парламентов Шуши, культурной столицы нашей страны, и освобождённого от оккупации Физули, по словам С.Гафаровой.

Спикер поблагодарила председателя пакистанской Национальной Ассамблеи за его поддержку азербайджанской инициативы основания Парламентской сети Движения неприсоединения.

Асад Гайсер акцентировал интерес пакистанской стороны в развитии всестороннего сотрудничества с Азербайджаном и отметил, что подход его страны неизменен: Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать и впредь правую позицию, а также суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Достойно всяческих похвал как то, что Азербайджан предпринимает существенные шаги в послевоенный период для установления благополучия в регионе, так и то, что страна ведёт крупномасштабные восстановительные и созидательные работы на своих освобождённых от оккупации территориях, по словам председателя Национальной Ассамблеи Пакистана. А.Гайсер отметил, что на него произвело сильное впечатление увиденное во время посещения Шуши и Физули.

Уровень текущих отношений между двумя странами вызывает удовлетворение. В то же время, имеется большой потенциал расширения, в перспективе, всестороннего сотрудничества, по словам А.Гайсера, также отметившего движение наших межпарламентских связей по восходящей.

Далее на встрече произошёл обмен мнениями о перспективах роста двухсторонних отношений и межпарламентских связей. Была выражена уверенность в том, что углубление наших отношений послужит во благо двух народов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova İspaniyada pakistanlı həmkarı ilə görüşüb

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