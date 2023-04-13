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Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко

Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург 13 апреля встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.
Милли Меджлис
13 апреля 2023 г. 19:23
Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург 13 апреля встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.

Как сообщает Report, на встрече, состоявшейся в рамках 55-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, было отмечено, что сегодня межпарламентское сотрудничество стало эффективным механизмом для дальнейшего расширения связей между странами-членами СНГ. Парламентская ассамблея играет важную роль в этом процессе.

На встрече было подчеркнуто, что в прошлом году прошло 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Согласно повестке дня, определенной главами государств Азербайджана и России и служащей углублению отношений между странами, эти отношения развиваются на основе добрососедства и взаимопонимания и основаны на принципах взаимного уважения и доверия.

Особо была подчеркнута важная роль глав государств в развитии отношений между странами, было отмечено, что Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанная в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию в феврале прошлого года, положила начало новому этапу в развитии этих отношений.

На встрече было отмечено, что связи в сфере экономики, в том числе в области взаимных инвестиций, успешны. Связи в гуманитарной сфере также составляют важное направление сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова также проинформировала о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, о программе "Великое возвращение", о начале процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину предков.

Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях строится третий международный аэропорт в Лачыне.

Спикер азербайджанского парламента отметил, что Армения, грубо нарушив положения трехстороннего заявления, до сих пор не вывела свои войска с азербайджанской территории. Она использует Лачынскую дорогу в военных целях и для вывоза незаконно эксплуатируемых природных ресурсов Азербайджана. Мирная акция представителей гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге проводится в знак протеста против этих незаконных действий Армении. Однако Армения пытается обмануть международное сообщество ложными утверждениями о якобы "закрытии" Лачынской дороги.

Армения, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в этой стране, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию, и допускает военные провокации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova holds meeting with Valentina Matviyenko
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Valentina Matviyenko ilə görüşüb

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