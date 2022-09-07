Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Верховного Меджлиса Узбекистана

Находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября встретилась с председателем Сената Верховного Меджлиса этой страны Танзилой Нарбаевой.

Находящаяся с рабочим визитом в Узбекистане председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 7 сентября встретилась с председателем Сената Верховного Меджлиса этой страны Танзилой Нарбаевой.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана проинформировала о подготовительных работах к 14-му саммиту женщин-спикеров, который завтра начнет работу в Ташкенте, и поблагодарила председателя парламента Азербайджана за участие в мероприятии.

Выразив благодарность за искренние слова и оказанное высокое гостеприимство, Сахиба Гафарова отметила динамичное развитие связей между нашими дружественными и братскими странами.

Особо подчеркнув роль и взаимные визиты глав государств в развитии наших отношений, председатель Милли Меджлиса отметила важность государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в текущем году и подписанных документов с точки зрения развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Сахиба Гафарова выразила благодарность за строительство Узбекистаном средней школы в освобожденном от оккупации городе Физули.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.