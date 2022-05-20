Сахиба Гафарова встретилась с председателем Счетного суда Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Счетного суда Турецкой Республики Метином Йенером.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Счетного суда Турецкой Республики Метином Йенером.

Как сообщает Report, приветствуя гостя, председатель парламента отметила, что отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на очень высоком уровне.

Сахиба Гафарова отметила, что, как подчеркнул президент Ильхам Алиев, азербайджано-турецкие отношения не имеют альтернативы в мировой политической системе: "Наши отношения развиваются по принципу ”одна нация, два государства". Отрадно, что наши братские отношения укрепляются день ото дня. Большую роль в развитии наших связей играют взаимные визиты глав государств и делегаций высокого уровня".

Поблагодарив за теплый прием, Метин Йенер выразил удовлетворение визитом в нашу страну и проведенными здесь встречами. Он отметил, что дальнейшее углубление сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами в различных сферах служит общим интересам народов.