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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Испанию встретилась с председателем Конгресса депутатов этой страны Франсиной Арменгол.
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 19:30
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Конгресса депутатов Испании
Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Испанию встретилась с председателем Конгресса депутатов этой страны Франсиной Арменгол.

Как сообщает Report, приветствуя председателя Милли Меджлиса, председатель Конгресса депутатов Франсина Арменгол выразила уверенность, что этот визит внесет важный вклад в дальнейшее расширение связей между парламентами двух стран.

Она выразила благодарность за высокий уровень организации и проведения COP29 в Азербайджане и отметила, что на климатической конференции, где были приняты важные решения, также принимал участие председатель правительства Королевства Испания.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, поблагодарила председателя Конгресса депутатов за приглашение посетить Испанию. Она выразила уверенность, что визит председателя правительства Королевства Испания Педро Санчеса в нашу страну в рамках COP29 и успешная реализация договоренностей, достигнутых во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями об азербайджано-испанских экономических отношениях. Спикер отметила, что существуют хорошие перспективы для развития связей в области возобновляемой энергии и других сферах.

Стороны также обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Председатель Милли Меджлиса предоставила подробную информацию о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, истории конфликта, восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о строительных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İspaniya Deputatlar Konqresinin sədri ilə görüşüb

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