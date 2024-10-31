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Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана Касимом Мохиуддином

Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана Касимом Мохиуддином Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана в Азербайджане Касимом Мохиуддином.
Милли Меджлис
31 октября 2024 г. 19:29
Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана Касимом Мохиуддином

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Пакистана в Азербайджане Касимом Мохиуддином.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече спикер парламента выразила удовлетворение динамичным развитием межгосударственных отношений и рассказала о дружественных и братских связях между Азербайджаном и Пакистаном. Сахиба Гафарова отметила, что нынешний уровень стратегического партнерства между двумя странами создает широкие возможности для развития наших отношений в будущем.

Председатель Милли Меджлиса поблагодарила Пакистан и его парламент за непрерывную поддержу Азербайджана на международной арене как во время 30-летней оккупации азербайджанских земель, так и во время восстановления территориальной целостности нашей страны. Она еще раз подчеркнула, что Азербайджан всегда стоял на стороне Пакистана и поддерживает решение кашмирской проблемы на основе резолюций, принятых ООН.

В ходе беседы была высоко оценена роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, подчеркнута важность взаимных официальных и деловых визитов руководителей парламентов, регулярных контактов, а также сотрудничества депутатов обеих стран в рамках международных парламентских организаций.

На встрече обсуждалась подготовка к предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Сахиба Гафарова назвала неприемлемыми грязные политические игры вокруг COP29, подчеркнув широкую общественную значимость этого мероприятия. Посол также был проинформирован о Парламентской конференции, которую Милли Меджлис проведет совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29. Было отмечено, что мероприятие является важной платформой для парламентариев для обмена мнениями в борьбе с изменением климата.

Посол Касим Мохиуддин передал приветствия и наилучшие пожелания председателя Национальной ассамблеи Пакистана спикеру Сахибе Гафаровой.

Он отметил, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на исторических корнях и братских связях, и эти отношения будут продолжаться и впредь. Посол отметил, что Пакистан является одной из стран, которая сразу подтвердила свое участие в COP29, и уверен, что Азербайджан проведет это мероприятие на высоком уровне и успешно.

Касим Мохиуддин подчеркнул, что позиция Азербайджана всегда основывалась на справедливости, нормах и принципах международного права, резолюциях СБ ООН, и Пакистан всегда ее поддерживала. Посол также отметил, что поддержка, оказываемая Азербайджаном Пакистану в кашмирском вопросе, имеет для них большое значение.

Высоко оценив усилия нашей страны в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, посол поздравил с проведением COP29 в Азербайджане, выразил уверенность, что Пакистан будет представлен на высоком уровне на мероприятии и что эта встреча усилит глобальные дискуссии по изменению климата.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri COP29 ətrafında gedən çirkin siyasi oyunları qəbuledilməz adlandırıb

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