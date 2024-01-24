Сахиба Гафарова встретилась с первым зампредом парламента Узбекистана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмалем Саидовым.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмалем Саидовым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав делегацию Узбекистана, председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение высоким уровнем дружеских и братских отношений между двумя народами. Спикер отметила, что визит делегации Узбекистана в Азербайджан в таком большом составе является еще одним показателем высокого уровня отношений.

Стороны подчеркнули, что между двумя странами динамично развивается сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о предстоящих 7 февраля внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Первый зампред Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмаль Саидов выразил благодарность за оказанное высокое гостеприимство. Он отметил важность дальнейшего развития отношений между законодательными органами двух стран.

Во встрече приняли участие руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов, руководитель аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.