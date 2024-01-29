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Сахиба Гафарова встретилась с Хулуси Акаром

Сахиба Гафарова встретилась с Хулуси Акаром Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем Комитета национальной обороны парламента Турции Хулуси Акаром.
Милли Меджлис
29 января 2024 г. 16:39
Сахиба Гафарова встретилась с Хулуси Акаром

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем Комитета национальной обороны парламента Турции Хулуси Акаром.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, встреча состоялась в рамках визита турецкой делегации в Азербайджан.

Гафарова выразила уверенность в том, что экс-министр обороны Турции Хулуси Акар в качестве члена турецкого парламента продолжит способствовать развитию сотрудничества между двумя странами.

Акар выразил благодарность за прием и отметил, что для Турции является предметом гордости восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani parliament speaker meets with Hulusi Akar
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Azərbaycanda səfərdə olan Hulusi Akarla görüşüb

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