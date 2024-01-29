Сахиба Гафарова встретилась с Хулуси Акаром

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем Комитета национальной обороны парламента Турции Хулуси Акаром.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем Комитета национальной обороны парламента Турции Хулуси Акаром.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, встреча состоялась в рамках визита турецкой делегации в Азербайджан.

Гафарова выразила уверенность в том, что экс-министр обороны Турции Хулуси Акар в качестве члена турецкого парламента продолжит способствовать развитию сотрудничества между двумя странами.

Акар выразил благодарность за прием и отметил, что для Турции является предметом гордости восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.