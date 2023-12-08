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Председатель парламента проинформировала Генсека СЕ о работах по восстановлению освобожденных территорий

Председатель парламента проинформировала Генсека СЕ о работах по восстановлению освобожденных территорий 8 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.
Милли Меджлис
8 декабря 2023 г. 19:42
Председатель парламента проинформировала Генсека СЕ о работах по восстановлению освобожденных территорий

8 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию во главе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович- Бурич.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы (СЕ).

Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Азербайджан является ценным членом Совета Европы. Она отметила активное участие азербайджанской парламентской делегации в работе ПАСЕ.

На встрече председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подробно проинформировала о происходящих в регионе процессах. Спикер парламента рассказала о проделанной работе по восстановлению освобожденных территорий, инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора.

Мария Пейчинович Бурич в свою очередь подчеркнула, что Совет Европы готов внести свой вклад в процессы построения доверия между Азербайджаном и Арменией.

Во встрече, в ходе которой обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, приняли участие председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель нашей делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, постоянный представитель Азербайджана при ПАСЕ посол Фахраддин Исмаилов, руководитель бакинского офиса СЕ Петр Зих и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоParliament speaker informs CoE chief about work to restore liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova AŞ-ni Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dəstək verməyə çağırıb

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