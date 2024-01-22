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Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией парламента Кувейта во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хайфом Аль-Мутейри.
Милли Меджлис
22 января 2024 г. 17:56
Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией парламента Кувейта во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хайфом Аль-Мутейри.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что особую роль в развитии двусторонних отношений играют взаимные визиты и встречи на высшем и высоком уровнях.

Поздравив Азербайджан с освобождением своих земель от оккупации и восстановлением суверенитета, Мутейри отметил, что позиция Кувейта всегда была однозначной и страна всегда поддерживала правовую позицию Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоInterparliamentary relations between Azerbaijan and Kuwait discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Küveyt arasında parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub

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