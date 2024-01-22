Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией парламента Кувейта во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хайфом Аль-Мутейри.
Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
На встрече было отмечено, что особую роль в развитии двусторонних отношений играют взаимные визиты и встречи на высшем и высоком уровнях.
Поздравив Азербайджан с освобождением своих земель от оккупации и восстановлением суверенитета, Мутейри отметил, что позиция Кувейта всегда была однозначной и страна всегда поддерживала правовую позицию Азербайджана.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.