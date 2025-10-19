Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Сахиба Гафарова: Результаты мирного саммита по Ближнему Востоку принесут прочный мир в регион

    Милли Меджлис
    • 19 октября, 2025
    • 21:19
    Сахиба Гафарова: Результаты мирного саммита по Ближнему Востоку принесут прочный мир в регион

    Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в Женеве, Швейцария, для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), председательствовала на координационном совещании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

    Об этом Report сообщили в Отделе печати и связей с общественностью парламента.

    Спикер С. Гафарова подчеркнула важную роль этих встреч в расширении сотрудничества и координации по основным международным вопросам, представляющим взаимный интерес. По ее словам, координационные встречи создают отличную возможность для всестороннего использования значительного потенциала АПА в обсуждении и обмене мнениями по важным международным вопросам.

    Председатель Милли Меджлиса, отметив, что в следующем году будет отмечаться 20-летие создания Азиатской парламентской ассамблеи, сказала, что за прошедший период Ассамблея уже превратилась в важную платформу межпарламентского сотрудничества, конструктивного диалога и солидарности. Она уточнила, что эта организация объединяет парламенты стран-членов, дает услышать их голос и вносит парламентский вклад в усилия стран по достижению общих целей.

    Рассказывая о работе, проделанной с 2024 года, когда Азербайджан начал председательствовать в организации, Сахиба Гафарова отметила, что в этот период предпринимались усилия по расширению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи. Азербайджан выдвинул ряд приоритетов, связанных с дальнейшим укреплением совместной работы - развитием институционального потенциала АПА, расширением ее рядов, повышением эффективности существующих органов. За указанный период ряды организации расширились. Так, Консультативный совет Омана стал полноправным членом АПА, Совет Республики (верхняя палата) Национального собрания Беларуси получил статус наблюдателя, также увеличилось число международных организаций со статусом наблюдателя в АПА, статус наблюдателя был предоставлен Ассоциации генеральных секретарей арабских парламентов.

    Отмечено, что в период председательства Азербайджана был достигнут консенсус относительно решения о формировании бюджета АПА, что очень важно для дальнейшего усиления и расширения возможностей Ассамблеи.

    В своем выступлении председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что масштаб проблем, с которыми сталкивается мир, показывает, что без коллективных мер и совместных усилий невозможно справиться с ними. Соглашение о прекращении огня в Газе еще раз продемонстрировало это. Она выразила надежду, что все этапы соглашения будут реализованы должным образом, и результаты Ближневосточного мирного саммита принесут справедливый и устойчивый мир в регион.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что в следующем году председательство в АПА перейдет к Бахрейну. Она выразила уверенность, что под руководством Бахрейна Ассамблея продолжит укреплять межпарламентское сотрудничество во всей Азии и вносить вклад в продвижение мира, солидарности и устойчивого развития на нашем континенте в соответствии с общими целями.

    Заседание продолжилось обсуждением вопросов повестки дня.

