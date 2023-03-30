Сахиба Гафарова рассказала об экологическом терроризме Армении на Генассамблее ООН

20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении.

20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН о роли нулевых отходов как преобразующего решения в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР).

С.Гафарова выразила удовлетворение своим участием во встрече высокого уровня, созванной по инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Амины Эрдоган: "Для меня большое удовольствие выступать на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по такой важной проблеме, как все непрекращающиеся вызовы, стоящие перед человечеством. В контексте этой инициативы мы несем общую ответственность за то, чтобы сделать мир лучше для жизни нынешнего и будущих поколений.

Азербайджанская Республика продемонстрировала свою поддержку резолюции, выступив спонсором Декларации о глобальном климатическом обязательстве по безотходному производству во всем мире.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса обратила внимание на экологический терроризм, осуществляемый Арменией на исторических землях Азербайджана: "20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении. Она уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы и загрязнила трансграничные реки, текущие из Армении на территорию Азербайджана".