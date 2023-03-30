О нас

Сахиба Гафарова рассказала об экологическом терроризме Армении на Генассамблее ООН

Сахиба Гафарова рассказала об экологическом терроризме Армении на Генассамблее ООН 20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении.
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 22:32
Сахиба Гафарова рассказала об экологическом терроризме Армении на Генассамблее ООН

20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН о роли нулевых отходов как преобразующего решения в достижении Цели устойчивого развития (ЦУР).

С.Гафарова выразила удовлетворение своим участием во встрече высокого уровня, созванной по инициативе супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Амины Эрдоган: "Для меня большое удовольствие выступать на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по такой важной проблеме, как все непрекращающиеся вызовы, стоящие перед человечеством. В контексте этой инициативы мы несем общую ответственность за то, чтобы сделать мир лучше для жизни нынешнего и будущих поколений.

Азербайджанская Республика продемонстрировала свою поддержку резолюции, выступив спонсором Декларации о глобальном климатическом обязательстве по безотходному производству во всем мире.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса обратила внимание на экологический терроризм, осуществляемый Арменией на исторических землях Азербайджана: "20 процентов международно признанной территории Азербайджана подверглись экологическому терроризму со стороны Армении. Она уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы и загрязнила трансграничные реки, текущие из Армении на территорию Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova BMT Baş Assambleyasında Ermənistanın ekoloji terrorundan danışıb

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi