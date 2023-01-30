Сахиба Гафарова проинформировала алжирского коллегу о теракте в посольстве Азербайджана в Иране

В рамках рабочего визита в Алжирскую Народно-Демократическую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали.

В рамках рабочего визита в Алжирскую Народно-Демократическую Республику председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Алжирской национальной народной ассамблеи Ибрагимом Бугали.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, поприветствовав спикера азербайджанского парламента, председатель Алжирской национальной народной ассамблеи выразил удовлетворение существующими связями между парламентами двух стран.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Алжир с целью участия на 31-м саммите Лиги арабских государств, и что этот визит внес важный вклад в дальнейшее укрепление отношений между нашими странами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за высокое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

Председатель ММ проинформировала И.Бугали о террористическом акте, совершенном 27 января в посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, и отметила, что многие страны резко осудили это вероломное нападение.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.