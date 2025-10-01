Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Как сообщает Report, азербайджанскую делегацию в международном аэропорту Кейптауна встретили председатель комитета по общественному контролю парламента ЮАР Седрик Томас Фролик, временный поверенный в делах Азербайджана в этой стране Гусейн Рагимли и другие официальные лица.

Председатель Милли Меджлиса в рамках визита примет участие в 11-м Саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

В рамках поездки запланированы встречи с руководителями парламентских делегаций, которые примут участие в мероприятии.