Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с деловым визитом
Милли Меджлис
- 18 октября, 2025
- 18:16
Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Женеву (Швейцария) для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В международном аэропорту Женевы С.Гафарову встретили посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.
В рамках визита запланированы выступление председателя Милли Меджлиса на 151-й Ассамблее МПС, а также ряд встреч с руководителями делегаций стран-участниц.
