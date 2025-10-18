Сахиба Гафарова прибыла в Женеву с деловым визитом

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Женеву (Швейцария) для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Женевы С.Гафарову встретили посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель нашей страны при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы выступление председателя Милли Меджлиса на 151-й Ассамблее МПС, а также ряд встреч с руководителями делегаций стран-участниц.