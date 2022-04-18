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Председатель парламента Азербайджана посетит Грузию

Председатель парламента Азербайджана посетит Грузию Делегация парламента во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 19 апреля посетит Грузию с официальным визитом.
Милли Меджлис
18 апреля 2022 г. 10:54
Председатель парламента Азербайджана посетит Грузию

Делегация парламента во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 19 апреля посетит Грузию с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что в состав делегации входят руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, депутаты Вугар Искендеров, Кямаледдин Гафаров, Джавид Османов, Этибар Алиев, Фазаил Агамалы, Сабир Рустамханлы, Нагиф Гамзаев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие.

В рамках визита планируются встречи спикера Милли Меджлиса с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.

Визит завершится 20 апреля.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament Speaker to visit Georgia
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Gürcüstana rəsmi səfər edəcək

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