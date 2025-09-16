Сахиба Гафарова находится в Малайзии с рабочим визитом

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Малайзию.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Куала-Лумпура азербайджанскую делегацию во главе с председателем Милли Меджлиса встретили вице-президент Сената Малайзии Датук Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамед, посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в сессии 46-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Запланировано выступление председателя Милли Меджлиса на сессии, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.