Сахиба Гафарова находится в Малайзии с рабочим визитом
Милли Меджлис
- 16 сентября, 2025
- 18:08
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Малайзию.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Куала-Лумпура азербайджанскую делегацию во главе с председателем Милли Меджлиса встретили вице-президент Сената Малайзии Датук Нур Джазлан бин Тан Шри Мохамед, посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов и другие официальные лица.
В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в сессии 46-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Запланировано выступление председателя Милли Меджлиса на сессии, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.
Последние новости
18:58
Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TVИндивидуальные
18:56
Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"Искусство
18:42
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с ИраномДругие страны
18:40
В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основеДругие страны
18:35
Фото
Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"Армия
18:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%Энергетика
18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерствеВнешняя политика
18:11
Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щитаДругие страны
18:08
Фото