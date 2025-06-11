О нас

Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА

Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 11 июня с рабочим визитом в Астану для участия в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).
Милли Меджлис
11 июня 2025 г. 20:24
Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 11 июня с рабочим визитом в Астану для участия в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане спикера С.Гафарову встречали заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Альберт Рау, секретарь Мажилиса по международным вопросам, безопасности и обороне Айдос Сарым, секретарь по законодательным и судебно-правовым реформам Магеррам Магеррамов, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса, действующего председателя ТюркПА Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и пленарной сессии, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии, и государственными официальными лицами Казахстана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sahiba Gafarova arrives in Kazakhstan to attend TURKPA Council meeting
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın Şura iclasında iştirak etmək üçün Qazaxıstanda səfərdədir

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi