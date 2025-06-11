Сахиба Гафарова находится с визитом в Казахстане для участия в заседании Совета ТюркПА

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 11 июня с рабочим визитом в Астану для участия в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла 11 июня с рабочим визитом в Астану для участия в заседаниях Совета и 14-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане спикера С.Гафарову встречали заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Альберт Рау, секретарь Мажилиса по международным вопросам, безопасности и обороне Айдос Сарым, секретарь по законодательным и судебно-правовым реформам Магеррам Магеррамов, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы выступление спикера Милли Меджлиса, действующего председателя ТюркПА Сахибы Гафаровой на заседаниях Совета и пленарной сессии, а также ряд встреч с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии, и государственными официальными лицами Казахстана.

