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Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе

Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе В ходе осенней сессии Милли Меджлиса состоится слушание в связи с пандемией коронавируса.
Милли Меджлис
8 сентября 2021 г. 12:28
Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе
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В ходе осенней сессии Милли Меджлиса состоится слушание в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Report сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что на слушание будет приглашено руководство TƏBİB: "Руководство TƏBİB предоставит информацию о ситуации в стране".

А.Амирасланов добавил, что в ходе осенней сессии также пройдут слушания в связи с помощью, оказываемой онкологическим больным, перспективами улучшения этой работы, а также оказанием помощи страдающим от сердечно-сосудистой недостаточности.

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Версия на английском языке Milli Majlis to hold hearing on COVID-19 and invite TABIB to parliament
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə COVID-19-la bağlı dinləmə keçiriləcək, TƏBİB rəhbərliyi parlamentə dəvət olunacaq

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