Руководство TƏBİB расскажет о ситуации в связи с COVID-19 в Милли Меджлисе

В ходе осенней сессии Милли Меджлиса состоится слушание в связи с пандемией коронавируса.

В ходе осенней сессии Милли Меджлиса состоится слушание в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в ответ на запрос Report сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что на слушание будет приглашено руководство TƏBİB: "Руководство TƏBİB предоставит информацию о ситуации в стране".

А.Амирасланов добавил, что в ходе осенней сессии также пройдут слушания в связи с помощью, оказываемой онкологическим больным, перспективами улучшения этой работы, а также оказанием помощи страдающим от сердечно-сосудистой недостаточности.