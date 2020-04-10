​Разрабатываются новые дисциплинарные правила для депутатов

В комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджана готовятся новые дисциплинарные правила для депутатов.
Как сообщает Report, об этом сказал член дисциплинарного комитета Эркин Гадирли.
Он отметил, что в связи с этим в комитете создана рабочая группа:
"Я также являюсь членом этой рабочей группы. Готовлю свои предложения и сторонник ужесточения этих правил. Сюда относится принятие дисциплинарных мер за деятельность, не соответствующую депутатскому мандату".