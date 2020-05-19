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Пройдет внеочередная сессия Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Пройдет внеочередная сессия Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Весенняя сессия Милли Меджлиса завершается 31 мая и по этой причине предусматривается проведение внеочередной сессии парламента.

Как сообщает Report, в рамках внеочередной сессии на 1 июня запланировано заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса. 

На заседании комитета обсудят законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и отчет "О выполнении госбюджета за 2019 год". 

В рамках сессии также пройдет пленарное заседание. 

О времени заседания будет предоставлена дополнительная информация. 

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