Пройдет внеочередная сессия Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Весенняя сессия Милли Меджлиса завершается 31 мая и по этой причине предусматривается проведение внеочередной сессии парламента.

Как сообщает Report, в рамках внеочередной сессии на 1 июня запланировано заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

На заседании комитета обсудят законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и отчет "О выполнении госбюджета за 2019 год".

В рамках сессии также пройдет пленарное заседание.

О времени заседания будет предоставлена дополнительная информация.