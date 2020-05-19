Пройдет внеочередная сессия Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Весенняя сессия Милли Меджлиса завершается 31 мая и по этой причине предусматривается проведение внеочередной сессии парламента.
Как сообщает Report, в рамках внеочередной сессии на 1 июня запланировано заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
На заседании комитета обсудят законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и отчет "О выполнении госбюджета за 2019 год".
В рамках сессии также пройдет пленарное заседание.
О времени заседания будет предоставлена дополнительная информация.