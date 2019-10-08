Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьера - ОБНОВЛЕНО 2

Парламент Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании одобрил одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос согласия на назначение Асадова Али Хидаят оглу премьер-министром Азербайджанской Республики.

Спикеры положительно оценили деятельность А.Асадова и отметили его приверженность традициям государственности.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

Али Асадов в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и пообещал оправдать его.

*** 12:20

На втором пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса на обсуждение вынесен главный вопрос "Об утверждении назначения Асадова Али Хидаят оглу премьер-министром Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report , после обсуждений, в случае если парламент одобрит назначение А.Асадова на должность премьер-министра, он будет назначен на эту должность указом президента.

В соответствии со статьей 109 (Полномочия Президента Азербайджанской Республики) Президент назначает Премьер-министра Азербайджанской Республики с согласия Национального Собрания.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться 13 вопросов.

*** 12:14

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 14 вопросов.

На заседании рассматриваются вопросы "О согласии на назначение Асадова Али Хидаят оглы премьер-министром Азербайджанской Республики", проекты изменений в законы "О государственной пошлине", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О лицензиях и разрешениях", "О порядке использования права законодательной инициативы гражданами Азербайджанской Республики" и др., а также в кодексы Административных проступков и Исполнения наказаний.

Проекты будут обсуждаться во II и III чтениях.

На заседании участвует Али Асадов.