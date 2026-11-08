Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    InOltre: Победа Азербайджана в Карабахе открыла новые перспективы для сотрудничества в регионе

    Медиа
    • 08 ноября, 2026
    • 13:27
    InOltre: Победа Азербайджана в Карабахе открыла новые перспективы для сотрудничества в регионе

    Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала не только военным успехом, но и важным шагом на пути к установлению прочного мира и развитию сотрудничества, которые являются основой стабильности и прогресса на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье итальянского издания InOltre.

    В статье подчеркивается, что 8 ноября - День Победы не просто дата, имеющая особое значение для каждого азербайджанца, но и историческое событие, навсегда оставившее след в памяти народа.

    "В этот день отмечается окончание 44-дневной Отечественной войны осени 2020 года, в ходе которой Азербайджан отвоевал территории, находившиеся под оккупацией почти тридцать лет, восстановив основные права сотен тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц. Город Шуша, жемчужина азербайджанской культуры и истории, символически олицетворяет сердце и душу нации. Освобождение этого города 8 ноября 2020 года стало кульминацией 44-х дневной войны, результатом мужества и единства народа, который не смирился с незаконной оккупацией. Шуша - это гораздо больше, чем просто город. Город стал символом культурного наследия, красоты и гордости, его возвращение на родину представляет собой моральное искупление, столь же ценное, как и суверенитет над самой территорией", - говорится в материале.

    Автор напоминает, что несмотря на неизменную приверженность Азербайджана мирному процессу путем переговоров, многолетняя дипломатия не принесла желаемых результатов из-за упорной позиции Армении, сосредоточенной исключительно на сохранении статуса-кво.

    "В этом историческом процессе ключевую роль сыграл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его решительное руководство, как в военном, так и в дипломатическом плане, неуклонно направляло страну, обеспечив историческую победу и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые десятилетиями оставались без внимания. В послевоенный период президент Ильхам Алиев поставил продвижение мирной повестки дня в центр стратегической политики страны. Азербайджан возглавил конкретные инициативы по обеспечению прочной стабильности на Южном Кавказе, перейдя от ран прошлого к региональному сотрудничеству, развитию инфраструктуры и интеграции трансконтинентальных транспортных коридоров", - говорится в статье.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы Путь к Победе Карабах 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    "InOltre": Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsi regionda əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açıb
    InOltre: Azerbaijan's victory in Garabagh opens up new prospects for regional cooperation
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