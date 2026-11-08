Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Пакистана за поздравление с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:54
    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Пакистана за поздравление с Днем Победы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа за поздравление по случаю Дня Победы.

    Как сообщает Report, глава государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.

    Президент отметил, что 8 Ноября является знаменательным днем для азербайджанского народа, символизирующим освобождение земель и прекращение почти 30-летней оккупации.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко ценит неизменную поддержку Азербайджана со стороны Пакистана. По его словам, участие Мухаммада Шахбаза Шарифа в Параде Победы, состоявшемся в прошлом году в Баку, стало еще одним свидетельством нерушимой дружбы и братства между двумя странами.

    Напомним, что в своем поздравлении Шахбаз Шариф назвал 8 Ноября историческим свидетельством мужества, решимости и самоотверженности азербайджанского народа.

    Prezident İlham Əliyev Şahbaz Şərifə təşəkkür edib
    Ilham Aliyev thanks Pakistani Prime Minister for Victory Day congratulations
    MiniBoss
    MiniBoss

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