Ильхам Алиев поблагодарил премьера Пакистана за поздравление с Днем Победы
- 08 ноября, 2026
- 12:54
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа за поздравление по случаю Дня Победы.
Как сообщает Report, глава государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.
Президент отметил, что 8 Ноября является знаменательным днем для азербайджанского народа, символизирующим освобождение земель и прекращение почти 30-летней оккупации.
Ильхам Алиев подчеркнул, что высоко ценит неизменную поддержку Азербайджана со стороны Пакистана. По его словам, участие Мухаммада Шахбаза Шарифа в Параде Победы, состоявшемся в прошлом году в Баку, стало еще одним свидетельством нерушимой дружбы и братства между двумя странами.
Напомним, что в своем поздравлении Шахбаз Шариф назвал 8 Ноября историческим свидетельством мужества, решимости и самоотверженности азербайджанского народа.
Thank you, my dear brother Muhammad Shehbaz Sharif (@CMShehbaz), for your warm congratulations to me and the people of Azerbaijan on Victory Day. November 8 is a momentous day for our nation, marking the liberation of our lands and the end of nearly three decades of occupation. We deeply value Pakistan’s unwavering solidarity. Your presence at last year’s Victory Parade in Baku was yet another testament to our enduring friendship and brotherhood. 🇦🇿🇵🇰— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 8, 2026